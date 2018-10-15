«اقتصادية الشارقة» تحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على الاعتماد الدولي لتطبيقها مواصفة الجودة آيزو 22301:2012 في استمرارية الأعمال لعام 2018 كونها أول دائرة في حكومة الشارقة، وتأتي هذه الجهود نتيجة عمل دؤوب استمر أشهراً متواصلة من قبل المختصين من موظفي الدائرة.

ويعكس حصول الدائرة على الاعتماد من شركة «أنترتك» جاهزية الدائرة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات، التي تتعرض لها وتقديم خدماتها الحيوية لجميع الشركاء والمتعاملين أثناء الطوارئ والأزمات، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكل المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة وبناء على معطيات زيارة المتابعة الخاصة بهذه الشهادة للعام 2018، أظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، إن حصولنا على الاعتماد يؤكد نجاح الدائرة في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات، وأكد أنها تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة.

ونظراً لتطبيقها أنظمة إدارة استمرارية الأعمال في كل المجالات التابعة لها، استطاعت الدائرة إنشاء منظومة تماثل بمستواها أعلى المعايير العالمية، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة بين أفضل وجهات الأعمال حول العالم، ونحن بدورنا نبذل كل الجهود اللازمة لتوفير أفضل الخدمات لشركاء الأعمال والمستثمرين.