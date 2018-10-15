«دبي للطيران المدني» تطلق تطبيقاً للتحقيق في الحوادث الجوية

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة دبي للطيران المدني في أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك ضمن منصة حكومة دبي الذكية، حيث قامت بعرض آخر إنجازاتها من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على عرض مختلف الخدمات والتطبيقات وتعريف الزوار على آخر ما توصلت إليه من خدمات مبتكرة، والتي يتم استعراضها في هذا الحدث السنوي البارز، وتعرض الهيئة خلال مشاركتها برنامج التحقيق والإشعار المتكامل (IIAN) هو برنامج يدمج حدس المحققين مع التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي، ليشكلا معاً تطبيقاً ذكياً في التحقيق بالحوادث، والذي يعد «فريداً من نوعه»، ومن شأنه أن يشكل علامة فارقة في مجال الطيران المدني.

كما سيتم إطلاق نظام Synergy وهو تطبيق ذكي يساهم في عرض المؤشرات التشغيلية الخاصة بالهيئة، ويتيح عرض المعلومات بطرق عدة لقراءات البيانات، ويمكن تحميله عن طريق الهواتف الذكية مما يساهم بالاطلاع عليه في أي وقت، حيث تساهم لوحة المعلومات الموجودة في التطبيق في الاطلاع على التقارير الشهرية ونتائج المؤشرات، والتي تساهم في اتخاذ القرارات من قبل أصحاب القرار، كما يحتوي النظام على بيانات تراكمية تؤدي إلى سهولة عملية التحليل.

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «يعد أسبوع جيتكس هو الحدث الأبرز على المستوى الإقليمي، لكونه منصة مثالية لتعزيز التواصل مع المتعاملين، واطلاعهم على جديد السوق في مجال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات، وتأتي مشاركة هيئة دبي للطيران المدني بجيتكس في إطار الحرص على تعريف زوار المعرض على الخدمات الذكية والمشاريع الجديدة».

دور رائد

قال محمد أهلي: «نحن نؤكد على التواجد بصورة سنوية، وذلك لإبراز الدور الرائد للهيئة على صعيد الابتكار والتطوير، وتلتقي جهود الهيئة مع جهود حكومة دبي الذكية في توفير تجربة مبتكرة لرواد معرض جيتكس».

يذكر أن هيئة دبي للطيران المدني تشارك بشكل سنوي في المعرض والذي يُعَدّ إحدى أكبر الفعاليات المهمة في إمارة دبي، والتي تجمع مئات الشركات والمؤسسات الرائدة والمهتمين في مجال تقنية المعلومات والخدمات الذكية.