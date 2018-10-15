«سياحة أبوظبي» تروّج الإمارة في معرض موناكو لليخوت

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركتها في معرض موناكو لليخوت بنجاح، والذي أقيم خلال الشهر الماضي في موناكو. جمع المعرض كبار المشترين والبائعين من حول العالم على مدى 3 أيام، بمشاركة 36400 عارض، وأكثر من 40 شركة مشاركة جديدة. واستطاع جمهور المعرض، الاطلاع على مجموعة من أحدث القوارب واليخوت المتطورة والفاخرة، التي تعرضها أشهر العلامات التجارية في العالم. ويعد معرض موناكو لليخوت اليوم، من أشهر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ضم وفد أبوظبي كلاً من فريق أبوظبي للرحلات السياحية البحرية، ومرسى قصر الإمارات، ومرسى ياس، الذين حرصوا على الترويج لموسم الرحلات السياحية البحرية الشتوية لعام 2018 - 2019، وتبادل الأفكار الخاصة بالعروض الترويجية والفعاليات والأنشطة التي تهم السياح من مختلف أرجاء العالم.

وقال سعيد عبد الله الظاهري مدير قسم السياحة التخصصية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «من خلال مشاركتنا في معرض موناكو لليخوت، نجحنا في بناء علاقات عمل جديدة مع موردين رئيسين ومشترين من جميع أرجاء أوروبا، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رئيسة ومفضلة على قائمة برامجهم السياحية. ونتطلع إلى المشاركة أيضاً في العام المقبل».