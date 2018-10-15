الإمارات تستكشف فرص الاستثمار في قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مع شينغيز إيشيمبيكوف سفير قيرغيزستان لدى الدولة، مجالات الاستثمار في قيرغيزستان وسبل استكشاف فرصه خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مراجعة خطط العمل المشتركة التي تم إطلاقها في مايو الماضي وصولاً إلى إمكانية تنظيم زيارة عمل لوفد من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج للتعرف على مميزات قيرغيزستان واستكشاف فرص الاستثمار فيها.

وقال الجروان إن المجلس الذي يشكل مظلة تواصل وتعزيز للشركات الكبرى الأعضاء فيه يعمل بشكل مؤسسي متصل على استكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية التي تتطلع إليها الشركات الإماراتية من القطاعين. وأكد أن دول وسط آسيا تجمعها عادات وتقاليد واحدة ويعتبر المجلس منطقة وسط آسيا سوقاً واعدة.

وكان المنتدى الاقتصادي الإماراتي - القيرغيزي قد عقد ورش عمل مشتركة بهذا الصدد خلال اجتماعه الأخير في بشكيك عاصمة قيرغيزستان، فيما جرت لقاءات لممثلي موانئ دبي العالمية مع وزارة الاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان تركزت على تطوير المنطقة الاقتصادية الحرة بمحافظة نارين التي تقع على الحدود القيرغيزية وتفتح الطريق إلى أسواق الاتحاد الاقتصادي الأور- الآسيوي.

من جانبه، أكد السفير القيرغيزي أن بلاده ترتبط مع الإمارات بسلسلة من الاتفاقيات لحماية الاستثمار واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها للإمارات في وقت سابق من العام الجاري سابار ايساكوف رئيس وزراء قيرغيزستان.

تجدر الإشارة إلى أن قرغيزستان الواقعة على امتداد الحدود الشرقية لمنطقة آسيا الوسطى تتميز بوجود الذهب بكميات اقتصادية بها إلى جانب «الإثمد» حجر الكحل والفحم والزئبق والتنجستن واليورانيوم والزنك، وتتمثل معظم تجارتها الخارجية في المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة التي يذهب معظمها إلى الإمارات وسويسرا وكازاخستان وروسيا، وتتمتع بجاذبية السياحة ومجالات التعدين وقطاع الزراعة وصناعات الأغذية والبنية التحتية.