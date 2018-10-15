«موانئ أبوظبي» و«اتصالات» تطوران القدرات التقنية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت «موانئ أبوظبي» وشركة «اتصالات» مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير القدرات التقنية بما يدعم أهداف رؤية أبوظبي 2030.

يهدف الطرفان من وراء توقيع المذكرة خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي انطلقت أعماله أمس في دبي، إلى بناء مشاريع وشبكات إلكترونية مشتركة وتبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات وتأمين تغطية أوسع لشبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وإدارة المخاطر التشغيلية.

ومن المقرر أن تتعاون «اتصالات» مع «موانئ أبوظبي» في مواكبة أحدث تقنيات الاتصالات ونماذج الأعمال وفي المقابل ستعمل «موانئ أبوظبي» على تمكين «اتصالات» من توسيع نطاق حضور خدماتها في الموانئ ومنطقتها الحرة وكياناتها التابعة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن التعاون يسهم في تعزيز أعمال كلا الطرفين ودعم خطط أبوظبي الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً.

من جانبه قال سلطان محمد الظاهري مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي: «سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع موانئ أبوظبي والتي بموجبها سنقوم بتوفير أحدث منصات الاتصالات الرقمية المتقدمة مما يرفع من القدرات والكفاءة التشغيلية في موانئ أبوظبي».

