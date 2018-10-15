غرفة الشارقة و«ائتمان الصادرات» تبحثان تمكين المُصدّرين

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، آلية وضع أجندة لبرامج عمل مشتركة بين الغرفة والاتحاد، تهدف إلى دعم وتمكين المصدرين المحليين في الشارقة، وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز صادراتها.

وناقش الجانبان سبل خدمة الأعضاء المنتسبين للغرفة، ودعم المنشآت الصناعية في الشارقة، ومن بينها مشاريع رواد الأعمال، واتفاقاً على عقد ندوات وورش عمل في الغرفة مستقبلاً، لرفع ثقافة مجتمع الأعمال المحلي، بشأن منظومة ائتمان الصادرات، وكيفية استخدامها، ومزايا الانضمام لعضوية الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الغرفة مؤخراً، بين محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي للاتحاد، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة.

وأبدى محمد أحمد أمين، حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وتكريس مكانة إمارة الشارقة كمركز صناعي رائد على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يُمثل القطاع الصناعي في الشارقة منفرداً، 33 % من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة في الدولة.