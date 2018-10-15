«اقتصادية عجمان» تنظم ورش عمل تدريبية لموظفي مراكز القطاع الخاص

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورش عمل تدريبية لـ40 من موظفي مراكز القطاع الخاص والتي أبرمت الدائرة مؤخراً اتفاقيات تعاون معها، منها مركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال ومركز معاملات لخدمات رجال الأعمال. تم عقد الورش في مركز إسعاد المتعاملين بالحميدية بحضور عدد كبير من الموظفين والمديرين وأصحاب الشأن من الإدارات المعنية في الدائرة.

وقال حمد خميس المهري، مدير مراكز إسعاد المتعاملين في الدائرة، إن تدريب موظفي مراكز القطاع الخاص يعتبر أولوية بالنسبة لنا، حيث تشرف وتراقب الدائرة تماماً عملية تدريب موظفي المراكز، بهدف التأكد من مستواهم المهني اللازم ما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، كما أننا نعمل جنباً إلى جنب مع هذه المراكز للخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة، في سبيل تحقيق السرعة والدقة في إنجاز خدمات الدائرة.

يأتي ذلك انطلاقاً من التوجه الحكومي في إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق التنافسية بين الشركات في التميز والابتكار في رفع رضا المتعاملين، ونحن واثقون بالنتائج الإيجابية التي ستعكسها هذه الورش التدريبية على الموظفين وقدرتهم على خلق بيئة عمل تتماشى مع المعايير المطلوبة لدينا.

جدير بالذكر أن الدائرة عهدت في وقت سابق بعض خدماتها للقطاع الخاص، من خلال مراكز أعمال في الإمارة مثل مركز «التواصل» «وتسهيل» ومركز «تعجيل لانج».