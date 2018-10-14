اقتصادية دبي تصدر 1.509 رخص جديدة بدبي في سبتمبر

المصدر: وام

أصدر قطاع التسجيل و الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 1.509 رخص جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 23.6% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه "1.221 رخصة .

وأظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن القطاع أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 22.113 معاملة بنسبة زيادة قدرها 25% مقارنة بشهر أغسطس "17.710 معاملات" .

فيما بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 94 رخصة بزيادة قدرها 56.7% مقارنة بشهر أغسطس "60 رخصة" .

وأوضحت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 11.072 معاملة خلال شهر سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22.1% مقارنة بشهر أغسطس "9,071 معاملة " وتم إنجاز 5.146 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 20.5% مقارنة بشهر أغسطس "4.271 معاملة".

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2.790 إجراء بزيادة 32.2% مقارنة بشهر أغسطس "2.111" اجراء .. في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 1.969 بنسبة نمو 33.5% مقارنة بشهر أغسطس "1.475" و وصل عدد التصاريح التجارية 1.614 بنسبة نمو 19.8% مقارنة بشهر أغسطس "1.347".

و أظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في سبتمبر 2018 الهند والتي حلت في المرتبة الأولى تلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم الصين في المرتبة الثالثة، ومن ثم بنجلادش، والسعودية، تليها الأردن، ومن ثم أمريكا، والسودان وأخيراً الفلبين.

وحسب بيانات "خارطة الأعمال".. امتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر بتنوعها وشملت الرخص التجارية وبلغت حصتها "64.1%" والرخص المهنية "34.0%" ثم الرخص السياحية "1.1%" والرخص الصناعية "0.8%".

و أظهرت مراكز التعهيد التي تقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري في مختلف المناطق بدبي أداء قوياً في شهر سبتمبر 2018 بعدما أنجزت 14.694 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة في سبتمبر 2018 وبنسبة نمو قدرها 19.8% مقارنة بشهر أغسطس "12.262" الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

و سلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال سبتمبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 787 رخصة ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة ومنطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة.

و نوه التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية و التي شكلت نسبة 53.9% من إجمالي جميع المناطق وشملت برج خليفة 12.9% والمرر 7.2% والقرهود 6.7% وبورسعيد 6.4% والمركز التجاري الأول 4.6% ونايف 3.6%، والرقة 2.9% وهور العنز 2.6%، والبرشاء الأولى 2.5%، والكرامة 2.4%، والوصل 2.1%.

وحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الشهر الماضي .. حازت "التجارة وخدمات الإصلاح" على 35.9% من حصة الأنشطة، تلتها "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" 29.0%، و"بناء وتشييد" 18.4%، و"خدمات مجتمعية وشخصية" 12.1%، و"مجموعة الفنادق" 6.8%، و"نقل، وتخزين واتصالات" 4.0%، و"وساطة مالية" 3.4%، و"صناعة تحويلية" 1.9%، و"التعليم" 1.1%، و"الصحة، والعمل" 0.7%، و"الزراعة" 0.3%، و"تعدين واستغلال ثروات طبيعية" بواقع 0.1%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقر للشركات العالمية.