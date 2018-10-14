حمدان بن محمد يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

و قد تجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك في فعالياته على مدى خمسة أيام أربعة آلاف جهة حكومية و شركات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات و الذكاء الاصطناعي و البلوك تشين و الروبوتات و الحوسبة السحابية و تقنية الجيل الخامس و غيرها من التقنيات الناشئة.

وتوقف سمو ولي عهد دبي و مرافقوه عند العديد من منصات العرض وأجنحة الجهات والشركات العالمية التي جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها دولة الامارات .

واستمع سموه عند توقفه في أجنحة كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي و (سيسكو) الاميريكية والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف و هيئة تنظيم الاتصالات و القيادة العامة لشرطة دبي وشركة زين للاتصالات الكويتية و شركة (هواوي) الصينية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) و بلدية دبي و رؤية 2030 السعودية و حكومات الشارقة و عجمان وابوظبي والفجيرة ودبي والمجلس الوطني للإعلام حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح مطولة حول البرامج التقنية التي تنفذها أو أنجزتها هذه الجهات في عالم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي و تقنيات متطورة أخرى ينتظرها العالم في المستقبل القريب .

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات الدورة الثالثة لـ (جيتكس نجوم المستقبل) 2018 و هو الحدث المصاحب لمعرض جيتكس للتقنية ويعد الحدث الأهم و الأكبر في مجال التقنية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة حيث يجمع بين الشباب المبتكرين من طلبة الجامعات والمعاهد و الشركات الناشئة و بين المستثمرين و المشترين من أنحاء العالم الذين يتبنون أفكار الشباب و ابتكاراتهم و يدعمونهم لتشجيعهم على المضي قدما في الاختراع والإبداع في عالم التكنولوجيا خاصة الذكية .