عالم الخيال يتحول إلى واقع.. "البيان" ترصد لكم آخر التطورات التقنية من جيتكس

المصدر: دبي - راضية آيت خداش ومحمد الشامسي

تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، أحد أهم الأحداث التقنية على مستوى العالم، في مركز دبي التجاري العالمي، ليستكمل دعوته التي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليرحب مجدداً بالزوار تحت شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي»، لاستكشاف الجيل التالي من التقنيات التي لم يكن بالإمكان تصورها من قبل، جامعاً عمالقة التكنولوجيا والتقنية في العالم يتبارون في المعرض لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات الذكية.

وبين جنبات هذا الحدث الضخم، تواكب "البيان" المعرض بتغطية حية ومباشرة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستمر حتى 18 أكتوبر.

عدسة #البيان تتجول بكم مباشرة في معرض #أسبوع_جيتكس_للتقنية المعرض العالمي الضخم لعرض التقنيات الأكثر تقدماً https://t.co/YMmzblQYe4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 14, 2018

وبزيادة وصلت إلى 80 % في عدد الشركات الناشئة المشاركة، مع أكثر من 4500 عارض، ستكون الدورة السنوية الـ38 من أسبوع جيتكس للتقنية من 14 إلى 18 أكتوبر والنسخة الثالثة من حدث «جيتكس لنجوم المستقبل» من 14 إلى 17 أكتوبر أكبر نسخة من جيتكس في تاريخه، التي ستقودنا نحو المستقبل، التي تضم أكثر من 4500 استعراض مباشر أمام الجمهور لتقنيات آتية من المستقبل.

عالم الخيال يتحول إلى واقع في #أسبوع_جيتكس_للتقنية بعروض مذهلة تبدأ بعرض ل "إتصالات" في إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية تظهر فيه روبوتات صغيرة تتحرك بمجرد الإشارة إليها#البيان_القارئ_دائما @etisalat pic.twitter.com/UP4CfZlfRz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 14, 2018