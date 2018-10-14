عالم الخيال يتحول إلى واقع.. "البيان" ترصد لكم آخر التطورات التقنية من جيتكس

المصدر:
  • دبي - راضية آيت خداش ومحمد الشامسي
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تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، أحد أهم الأحداث التقنية على مستوى العالم، في مركز دبي التجاري العالمي، ليستكمل دعوته التي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليرحب مجدداً بالزوار تحت شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي»، لاستكشاف الجيل التالي من التقنيات التي لم يكن بالإمكان تصورها من قبل، جامعاً عمالقة التكنولوجيا والتقنية في العالم يتبارون في المعرض لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات الذكية.

وبين جنبات هذا الحدث الضخم، تواكب "البيان" المعرض بتغطية حية ومباشرة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستمر حتى 18 أكتوبر.

وبزيادة وصلت إلى 80 % في عدد الشركات الناشئة المشاركة، مع أكثر من 4500 عارض، ستكون الدورة السنوية الـ38 من أسبوع جيتكس للتقنية من 14 إلى 18 أكتوبر والنسخة الثالثة من حدث «جيتكس لنجوم المستقبل» من 14 إلى 17 أكتوبر أكبر نسخة من جيتكس في تاريخه، التي ستقودنا نحو المستقبل، التي تضم أكثر من 4500 استعراض مباشر أمام الجمهور لتقنيات آتية من المستقبل.

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