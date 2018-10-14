البنك الدولي: الإمارات تتفوق إقليمياً في مؤشر رأس المال البشري

تفوقت الإمارات إقليمياً في مؤشر متوسط رأس المال البشري لعام 2017، الذي صدر عن البنك الدولي أخيراً. ويقيس هذا المؤشر رأس المال البشري المتوقع أن يحققه المواطن منذ مولده حتى بلوغه سن الـ18. وبتعبير أدق، يقيس المؤشر حجم إنتاجية المواطن في سن الـ18.

وحصلت الإمارات في هذا المؤشر على نسبة 66%، لتتفوق بها على كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية، بحيث يتم تجميع أرصدة كل دولة في كل المؤشرات الأربعة لاحتساب رصيدها النهائي.

وفيما يخص المؤشر الأول، وهو احتمالية بقاء الطفل على قيد الحياة حتى بلوغه سن الخامسة، تبين أن 99% من أطفال الإمارات يبلغون هذا العمر.

وفي المؤشر الثاني، وهو سنوات الدراسة المتوقعة التي يتمّها المواطن عند بلوغه سن الـ18، تبيّن أن المواطن الإماراتي يتم 13.1 سنة دراسية.

وحصلت الإمارات في المؤشر الثالث، وهو مؤشر أرصدة الاختبارات الدراسية المتناسقة الذي يقيس جودة التعليم، على 451 نقطة من أصل 625 نقطة.

وفي المؤشر الرابع، وهو احتمال بقاء المواطن البالغ من العمر 15 عاماً على قيد الحياة حتى سن الـ60، حققت الإمارات نسبة 93%.