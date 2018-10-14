تقارير إعلامية عالمية: دبي وجهة رائعة وبوتقة للثقافات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تواصل دبي تسجيل النجاحات المتلاحقة على الصعد كافة، حيث أجمع تقريران للإعلام العالمي على أن المدينة التي تعد رابع أكثر الوجهات شعبية بحسب مجلة «كونديه ناست ترافيلر»، وفاق عدد زوارها سنغافورة ونيويورك العام الماضي هي الأكثر تنوعاً، وأنها تحولّت إلى بوتقة انصهار للثقافات ومدينة عامرة بكل ما يخطر للإنسان.

وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في تقرير حديث إن دبي أصبحت موطناً لواحد من أكثر خطوط الأفق في العالم تفرداً وإبهاراً وتوسعاً، وإنه بفضل الاستثمارات الضخمة من جانب الحكومة والمستثمرين الأجانب انبثقت مئات من ناطحات السحاب الخيالية.

وأوضحت أن نماذج البناء المميزة والمتفردة تضم على سبيل المثال برج العرب المصمم على شكل شراع تقليدي، ونخلة جميرا، وبرج خليفة أطول ناطحة سحاب في العالم، وتشكيلة متنوعة من التصاميم الانتقائية الرائعة.

ومن جانبها قالت مجلة «ذا جيت» الكندية الترفيهية، إن دبي مدينة متنوعة ومتعددة الثقافات، تعج بالهندسة المعمارية الرائعة والطعام ومناطق التسوق والتاريخ، موضحةً أن ثمة كثيراً يمكن القيام به ولكن لعشاق التسوق، فإن دبي مول هو أكبر مركز للتسوق في العالم يحتضن 1200 متجر إضافة إلى حلبة للتزلج على الجليد وحوض أسماك يضم أكثر من 33 ألف كائن بحري.

وأضافت أن المدينة تتميز بباقة من أفخم الفنادق والمنتجعات الفريدة من نوعها، بما في ذلك برج العرب المصنف ضمن فئة 7 نجوم.