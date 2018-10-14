«بن غاطي» تبيع مبنيين بـ 200 مليون لـ «صندوق ازدهار»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «بن غاطي للتطوير»، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، أول صفقة مبيعات مع «صندوق ازدهار» الذي يديره «بنك مسقط». وشملت الصفقة التي بلغت قيمتها 200 مليون درهم مبنى «بن غاطي ڤيستا» و«بن غاطي سفايرز» اللذين يعدان من أفضل العقارات السكنية في «واحة دبي للسيليكون».

ويقع مبنى «بن غاطي ڤيستا» المكون من 9 طوابق قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد ضمن «واحة دبي للسيليكون» بحيث يبرز تصميم «بن غاطي للتطوير» المميز. وقد انتهت الشركة من إنشاء المبنى في الشهر الماضي بحيث يضم 118 وحدة سكنية بما في ذلك 72 استوديو و18 شقة بغرفة نوم واحدة و27 شقة بغرفتي نوم، إضافة إلى شقة ثلاث غرف نوم.

ويضم العقار مساحة قابلة للتأجير تبلغ 105.815 قدماً مربعاً، ويوفر العديد من المرافق ووسائل الراحة الحديثة بما في ذلك مسبح ونادٍ صحي ومنطقة لعب للأطفال وقاعة متعددة الاستعمالات ومنطقة عمومية على سطح المبنى و3 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، إضافة إلى مكتب مالك المبنى.

واستحوذ «صندوق ازدهار العقاري» أيضاً على مبنى «بن غاطي سفايرز» السكني المكون من 10 طوابق، الذي يضم 60 استوديو و29 شقة بغرفة نوم واحدة و39 شقة بغرفتي نوم، إضافة إلى شقة ثلاث غرف نوم.

ويضم المبنى مساحة قابلة للتأجير تبلغ 113.920 قدماً مربعاً، ويوفر مرافق ووسائل راحة مختلفة مثل حوض سباحة، ونادٍ صحي، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنطقة عمومية على سطح المبنى، ومواقف السيارات المغطاة، ومنطقة لعب الأطفال.

توقيع

وتم توقيع اتفاقية الاستحواذ على البنايتين من طرف محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في شركة «بن غاطي القابضة»، وسليمان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة «صندوق ازدهار» خلال حفل أقيم أخيراً في «موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس» في دبي.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»: «نتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات مع هذا الصندوق الاستثماري في المستقبل.».

استثمارات

ومن جانبه، صرح سليمان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة «صندوق ازدهار»، قائلاً: «إن استثمارات «صندوق ازدهار» مدعومة بمواقع قوية للأصول وإيجارات طويلة المدى وإدارة عقارات ممتازة ومواقع جذابة. وتعد هذه الصفقة نجاحاً آخر للصندوق الاستثماري في وقت قصير.