25 خدمة تقدّمها «نظارة الأمل» للمكفوفين

المصدر: دبي- البيان

تطرح شركة أمل غلاس لأول مرة في معرض جيتكس نظارتها الذكية (الأمل 1)، التي تعتبر فتحاً جديداً للمكفوفين وضعاف البصر، في خطوة سوف تشكل إضافة نوعية لشريحة أصحاب الهمم من زوار المعرض.

وسيتم عرض النظارة ضمن جناح شركة «دو» للاتصالات لإتاحة الفرصة أمام المكفوفين وضعاف البصر، للتعرف إلى النظارة والخدمات النوعية التي توفرها لمستخدميها.

توفر النظارة 25 خدمة مهمة يحتاجها الكفيف وضعيف البصر كخدمات أساسية في حياته اليومية والعملية مثل خدمة التحذير من العقبات والتعرف إلى الأشخاص المحيطين به وحالة الطقس والتحكم في الريموت كنترول، والتعرف إلى الألوان لاختيار الملابس المناسبة، والتعرف إلى النقود واتجاه القبلة ومواعيد الصلاة.

كما تتيح للطلاب تسجيل المحاضرات الصوتية ومكتبة صوتية وقراءة الباركود للمنتجات والتقاط الصور بطريقة سهلة، وقراءة الكتب والصحف وقائمة الأطعمة وشاشة الحاسب والصراف الآلي وغيرها بعدة لغات منها العربية والإنجليزية.

وقال المهندس محمد إسلام المدير التنفيذي للشركة: «يأتي طرح نظارة الأمل الذكية التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم من حيث المواصفات، خلال معرض جيتكس 2018 بهدف إتاحة الفرصة أمام الآلاف من أصحاب الهمم والزوار، للتعرف عن قرب إلى النظارة وتجربتها على أرض الواقع».