عبيد الطاير ووزير الخزانة الأميركي يبحثان آليات التعاون

المصدر: بالي- البيان

عقد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، اجتماعاً ثنائياً مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركي، وذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تختتم اليوم في بالي بإندونيسيا. وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية، وآليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها السياسات المالية والنقدية وتوقعات الاقتصاد العالمي.

وأكد الطاير، التعاون المثمر والبنّاء والعلاقات الإيجابية التي تجمع البلدين، والجهود المبذولة بين فرق العمل المختصة بين الطرفين في التنسيق وتبادل الخبرات في مجال الإدارة والسياسة المالية العامة. وقال: تساهم هذه الاجتماعات واللقاءات في مباحثة القضايا الاقتصادية العالمية، ووضع الحلول لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تفرضها التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، وأيضاً الحوار حول سبل تلبية متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

من ناحية أخرى، افتتح معالي عبيد الطاير حفل استقبال البنوك الإماراتية، الذي نظمه مصرف الإمارات المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي على هامش الاجتماعات في بالي. واستهدف الحفل التعريف بحجم ودور وأهمية القطاع المالي في الإمارات، والترويج للنجاحات والإنجازات التي حققها على مدى الأعوام الماضية، ونقل الصورة المثلى للخدمات المالية الإماراتية أمام المستثمرين وذوي الاختصاص، فضلاً عن إظهار مدى قدرة القطاع على مواجهة التحديات المالية وإدارة الأزمات والتعامل معها، والتزامه بتطبيق المعايير الدولية.