اقتصادية دبي: 2888 شكوى ضد مواقع تجارة إلكترونية

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن عدد الشكاوى التي قدمها المستهلكون ضد مواقع التجارة الإلكترونية بلغ 2888 شكوى منذ بداية العام الجاري ولغاية 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ751 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو وقدره 285%.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أشار لوتاه إلى أن بند عدم الالتزام بشروط الاتفاق استحوذ على الحصة الأكبر من الشكاوى المسجلة ضد مواقع التجارية الإلكترونية بواقع 31% من إجمالي الشكاوى خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ36% في نفس الفترة من العام الماضي، مقابل 24% لبند الاسترداد النقدي الذي استحوذ على 21% من شكاوى المواقع الإلكترونية العام الماضي و15% لبند «الغش التجاري».

ولفت إلى أن النمو الكبير لعدد شكاوى المستهلكين على مواقع التجارة الإلكترونية يعكس فعالية حملة «الحماية الرقمية» التي أطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي العام الماضي لاعتماد مواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها في مدينة دبي والمناطق الحرة في الإمارة لالتزامها باللوائح التجارية وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الإمارات وحلها لشكاوى المستهلك.

وتم عرض شعار حماية المستهلك الخاص بـاقتصادية دبي على هذه المواقع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلكين وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع التعاملات التجارية الإلكترونية.

وتعد هذه المبادرة الأحدث ضمن سلسلة الخدمات التي يعتمدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتعزيز الالتزام باللوائح التجارية وقوانين حماية المستهلك في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المراعية لمصلحة المستهلك في أوساط المؤسسات التجارية، في العالمين الافتراضي والفعلي على حد سواء.

وأكد لوتاه أن المبادرة عززت ثقة المستهلك وشجعت التعاملات الإلكترونية، ولا سيما في سياق تحقيق أهداف رؤية دبي في أن تصبح واحدة من أذكى المدن وأكثرها سعادة في العالم.

وقال: تم اعتماد مواقع التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع سياسات حماية المستهلك المعتمدة مع تدريب موظفي هذه المواقع على الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وبغض النظر عما إذا كانت المواقع الإلكترونية المعتمدة مسجلة ضمن المدينة أو في المناطق الحرة، فإنها ستقوم بعرض شعار حماية المستهلك الخاص بـاقتصادية دبي وستتعاون معنا لحل شكاوى المستهلكين.

وكان موقع «سوق دوت كوم» أول موقع تجارة إلكتروني معتمد في مبادرة «الحماية الرقمية» الخاصة باقتصادية دبي. وأضاف لوتاه: في ظل الزيادة المستمرة للتعاملات الإلكترونية في دبي، فإن ضمان الشفافية والمساءلة في التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية للحفاظ على سمعة المدينة كمركز تجاري تنافسي.