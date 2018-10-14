مشاريع عبد الله أحمد الموسى تفتتح مصبغة «غولدن ساندز» بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مشاريع عبد الله أحمد الموسى افتتاح مصبغة غولدن ساندز، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك في مجمع دبي للاستثمار في دبي.

وقام عبد الله أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة بقص شريط الافتتاح بحضور عبد العزيز السركال، المدير العام لشركة دبي للاستثمار، وعمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار ومحمد الرقباني، مدير عام المجمع - القسم التجاري.

كانت مشاريع عبد الله أحمد الموسى عقدت شراكة مع شركة «نيوماتيك»، وكلاء معدات المصابغ لاستكمال وتجهيز مصبغة غولدن ساندز، حيث قامت بتزويد المصبغة بجميع المعدات إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل. وتمتد المصبغة على مساحة 14.7 ألف متر مربع بطاقة استيعاب 150 طناً من البياضات يومياً، وذلك على مدار 24 ساعة وفي كل أيام السنة. ومن المتوقع أن توفّر 200 رحلة استلام وتوصيل يومياً.

وقال علي ملحم، مدير عام مصبغة غولدن ساندز: تضم المصبغة الجديدة الحلول الأكثر تطوراً في طرق الغسيل في الشرق الأوسط. وبفضل دعم شركتنا الأم، مشاريع عبد الله أحمد الموسى، ندخل أحدث الأنظمة التكنولوجية في طرق الغسيل ونحرص في الوقت نفسه على المبادرات الصديقة للبيئة في جميع خطوات عملياتنا.

وقال مجد أبو لبن، الشريك الإداري لشركة نيوماتيك: يسعدنا التعاون مع مشاريع عبد الله أحمد الموسى في هذا المشروع. وتتصف المعدات الموجودة في مصبغة غولدن ساندز بجودة عالمية مما يضمن للعملاء الحصول على منتجات عالية الجودة.