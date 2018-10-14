59 جهة حكومية وخاصة تعرض خدماتها ومشاريعها عبر جناح «دبي الذكية»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف جناح دبي الذكية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 59 جهة حكومية وخاصة في دبي، لاستعراض أحدث خدماتها الذكية ومشاريعها ضمن مسيرة التحول الذكي لإمارة دبي.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية التزام دبي الذكية منذ انطلاقتها الأولى بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل وجعلها واحدة من أسعد المدن في العالم، حيث دعا سموه جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون والعمل معاً على تحقيق هذا الهدف الطموح.

دبي للتطوع

تشارك تحت مظلة دبي الذكية في الحدث، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، التي تستعرض موقعها الإلكتروني الجديد والتطبيق الذكي. في حين تستعرض هيئة تنمية المجتمع برنامج دبي للتطوع. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية من خلال خدمتين وهما: سجل الأعمال بتكنولوجيا بلوك تشين، وتطبيق الأعمال في دبي.

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الدفع/‏‏‏‏ خدمات الاستهلاك الخاصة بها. في حين يعرض سوق دبي المالي، تطبيق سوق دبي المالي للخدمات الذكية، وخدمة التصويت الإلكتروني. وتستعرض الإدارة العامة للدفاع المدني، خدمة شهادة السلامة الخاصة، ونظام الإخطار الذكي في حالات الطوارئ.

الإحصاء الجوي

يقوم مركز دبي للإحصاء بعرض خدمة التصاريح، والإحصاء الجوي باستخدام طائرة من دون طيار، والتطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء، إضافة إلى خدمة الخريطة الإحصائية. بدورها تعرض سلطة واحة دبي للسيليكون مسرعة دبي للمدن الذكية، ونظام بيئة ذكية للري الذكي.

وتستعرض دائرة السياحة والتسويق التجاري، نظام التفتيش وخدمة دبي للسياحة المستدامة، في حين تشارك مطارات دبي في المعرض بتطبيق مجتمع المطار، وخدمة Real Time DXB.

وتستعرض غرفة تجارة وصناعة دبي تطبيق الغرفة ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وستقوم هيئة دبي للثقافة والفنون بتقديم تطبيق دبي للثقافة الخاص بها.

وتسلط دائرة الشؤون القانونية الضوء على منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية، وتستعرض سلطة مدينة دبي الملاحية تطبيق الهاتف المتحرك الذكي.

وتعرض كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية موقعها الإلكتروني الجديد المصمم بطريقة تواكب الذكاء الاصطناعي، في حين تعرض جمارك دبي منصة المشغل الاقتصادي المعتمد الرقمية، ومحرك المخاطر. وتستعرض دائرة المالية في دبي مشروع التخطيط المالي الذكي.

كما يستضيف الجناح مجلس دبي الرياضي، الذي يقدم تطبيق Dubai Cycling Mobile، وتستعرض شركة تجاري تطبيق تجاري للتوريد الإلكتروني. فيما تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تراخيص المرحلة الثانية من فرص تراخيص، والتفتيش الذكي.

وتقدم شركة دوتك، خدمة مكتبي - خدمة ناو، وهي منصة ذكية لحجز عمليات الشحن البحري.

المزاد الذكي

تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قانون الموارد البشرية الجديد. وتستعرض هيئة الصحة تطبيق المزاد الذكي،ويعرض معهد دبي القضائي تطبيق DJI Mobile، بينما تستعرض دائرة الأراضي والأملاك بدبي المحفظة الذكية، ونظام تراخيصي وجمعية الملاك. بدورها تستعرض مؤسسة دبي للإعلام الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف. في حين تعرض بلدية دبي تطبيق إيرث+، تطبيق مسكني، تطبيق مكاني، ومشروع المسح البحري (هولوجرام).