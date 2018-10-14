إطلاق المرحلة الثانية من «باشر أعمالك» نهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس محمد الخميس، مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنه من المقرر إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «باشر أعمالك»، الهادف إلى تحقيق زمن قياسي في توفير خدمات الأعمال بما لا يزيد عن 15 دقيقة، بنهاية شهر أكتوبر الجاري ليشمل كل إمارات الدولة، مبيناً أن المرحلة الأولى جرى إطلاقها في يوليو الماضي بثلاث إمارات فقط، هي: رأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة.

وأضاف الخميس، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إن مبادرة «باشر أعمالك» تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام متطور، يتيح للمتعامل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأعمال والشركات في فترة زمنية وجيزة في إمارات الدولة كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تتميز بتبسيط العمليات وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية والتخلص من الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية وتقليل عدد زيارات المتعامل إلى الجهات الأخرى.

ملامح

ولفت إلى أن أبرز ملامح المبادرة هو تأسيس الشركة بشكل إلكتروني مؤتمت (استخراج رخصة تجارية، فتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة، وبطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على 3 تصاريح عمل مباشرة للتوظيف) وغيرها من الإجراءات التي ستتم إضافتها مستقبلياً، إضافة إلى تبادل البيانات إلكترونياً لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات، واعتماد آليات تحصيل رسوم موحدة، فضلاً عن عدم الحاجة لمقر لمدة سنة، وكذلك توقيع ذاتي لعقد التأسيس باستخدام الهوية الرقمية الموحدة.

وذكر الخميس أن الخدمة ستحقق تقليل الوقت المستغرق في عملية تبادل البيانات بين السجلات المحلية والسجل الوطني أثناء إنجاز المعاملات الحكومية. وبقدر ما تساعد هذه الخدمة في تسريع معاملات الأفراد، فإن انعكاسها على الاقتصاد الوطني سيكون كبيراً لجهة تعزيز التنافسية والريادة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً في إتاحة الفرصة للمستثمرين في تأسيس شركاتهم بكل يسر وسهولة ومن منصة واحدة من غير أي زيارة شخصية للدوائر الحكومية، وللوصول إلى خدمات الجهات الحكومية الرئيسية والمعنية بالترخيص التجاري في مختلف إمارات الدولة.

مميزات

وذكر الخميس أن من بين المميزات التي ستوفرها المبادرة هي: استخراج رخصة تجارية إلكترونياً لأكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وفتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة إلكترونياً، وفتح بطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلكترونياً، والحصول على 3 تصاريح عمل مباشرة للتوظيف، وتأسيس الأعمال من غير الحاجة إلى مقر أو عقد إيجار لمدة عام، وتوقيع رقمي لعقد التأسيس دون الحاجة لزيارة الكاتب العدل.

وبيّن الخميس أن المستثمر لا يحتاج إلى تسجيل إضافي أو منفصل في خدمة باشر، وكل ما يحتاجه المستثمر هو التسجيل فقط في خدمة الهوية الرقمية الموحدة على مستوى الدولة للتعريف بنفسه إلكترونياً، ومن خلال هذا الحساب الإلكتروني سيتاح له الدخول على منصة خدمة باشر بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن هذه الباقة الفريدة من نوعها في العالم تقدم من غير تكلفة إضافية تذكر، سوى التكلفة الحالية المقدمة من كل جهة حكومية معنية بتأسيس الأعمال في الإجراء المعتمد في الباقة، حيث في الواقع ستوفر المنصة على المستثمرين التكلفة الحقيقية، وذلك بالنظر إلى توفير في الوقت المستغرق والانتظار والحفاظ على البيئة من عدم الحاجة إلى طباعة الأوراق، وتوفير الجهد المبذول في الزيارة الشخصية لمراكز الخدمة، وكذلك تجنب الأخطاء المتوقعة في الطلبات اليدوية وغيرها الكثير.

وقال محمد الخميس إن حزم الخدمات التي تقدمها «باشر أعمالك» حالياً، تتضمن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة ذات مسؤولية محدودة - شركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، لأكثر من 2000 نشاط اقتصادي في 3 إمارات في الدولة من منصة موحدة، وتصديق إلكتروني لعقد التأسيس، ودفع إلكتروني، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تجمع في مزاياها خدمات عدد كبير من الجهات الحكومة تحت مظلة واحدة. جارٍ حالياً تفعيل الخدمة في إمارتي دبي وأبوظبي خلال الأسابيع المقبلة.