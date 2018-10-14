«تنمية المجتمع» توقّع حزمة اتفاقيات شراكة

المصدر: دبي- البيان

تدعم وزارة تنمية المجتمع، مشاركتها في معرض جيتكس، بمجموعة من البرامج والخدمات الذكية، التي تواكب رؤية الإمارات الحكومية 2021 وتحقق الجهود التطويرية، وفق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يفضي إلى تحقيق أفضل رعاية وأشمل تنمية في المجتمع، انسجاماً مع طموح المسرعات الحكومية وسعياً في أفق تحقيق مسمى أسعد شعوب العالم.

وتعزز الوزارة خدماتها على صعيد الرعاية والتنمية والتمكين بحزمة اتفاقيات شراكة، توقعها على هامش المشاركة في معرض جيتكس، مع عدد من الجهات ذات الصلة تحقيقاً لرؤيتها المحددة بإيجاد مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية المستدامة، وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية البنّاءة والساعية إلى تعزيز التماسك الأسري وتمكين أصحاب الهمم والاتقاء بجودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوع.

وأكدت سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، أن مشاركة الوزارة في جيتكس تستند إلى تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها المبتكرة والمتشعبة، والذكاء الاصطناعي وأدواته للارتقاء بالخدمات وإسعاد المتعاملين، علاوة على استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة والأفكار الإلكترونية، بما يواكب فكر الرعاية والتنمية، ويثري الخدمات الحكومية ويسهّل وصولها للمستهدفين، بما يعزز جودة الحياة على مستوى المجتمع.

وسترتكز مشاركة الوزارة حول تقنية بلوك تشين، وتأتي هذه التقنية انطلاقاً من حرص الوزارة على تطبيق استراتيجية الإمارات 2021 للتعاملات الرقمية، وقد تم اعتماد تقنية بلوك تشين في أنظمة الوزارة.

وستكشف وزارة تنمية المجتمع خلال جيتكس 2018 عن استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة، والهدف من استخدام هذه الأدوات هي تزويد صناع القرار بالبيانات الدقيقة ورفع مستوى حوكمة المعلومات وتوفير تصورات مستقبلية لصناع القرار إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية.