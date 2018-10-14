سوق أبوظبي يعتزم إطلاق منصته الرقمية «سهمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق منصته الرقمية المتكاملة الجديدة «سهمي»، والخاصة بتوفير خدمات رقمية لشريحة المستثمرين الأفراد، وذلك خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» ضمن جناح حكومة أبوظبي، في إطار سعيه لتحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات لجميع المتعاملين والارتقاء بتجربتهم.

جاء تطوير سوق أبوظبي لمبادرة المنصة الرقمية «سهمي» لإدارة علاقات العملاء وأتمتة خدماتهم وفق منصة تكاملية بين الأنظمة الرئيسية في السوق مع حزمة من مبادرات حكومة أبوظبي الرقمية كمبادرة الدخول الذكي والحكومة المتكاملة، بهدف تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين والارتقاء بتجربتهم وفق منظومة معلوماتية عالية الدقة والسرية.

تم تطوير «سهمي» لتشكل منصة متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمرين، وعبر مختلف قنوات الخدمة، كالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي، وتطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى النافذة الذكية، الأمر الذي يتيح للمتعامل إمكانية التقدم بطلب الخدمة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مكاتب خدمة العملاء.

كما يعلن السوق عن اعتماد بطاقة الهوية الإماراتية في جميع تعاملاته مع الجمهور بحيث يكون رقم المستثمر لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية من مواطنين ومقيمين هو رقم الهوية المكون من 15 خانة.

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص السوق على السعي لتطوير وتبني تقنيات رقمية متخصصة في مجال خدمات أسواق الأوراق المالية الإلكترونية والرقمية، لتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين والمستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوجهات حكومة أبوظبي في التحول الرقمي.

وقال: «ستدعم منصة سهمي الرقمية المتكاملة بناء قاعدة بيانات عالية الجودة للمستثمرين، وتحقق الربط والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك من خلال منظومة الحكومة المتكاملة، إذ لن يتطلب تقديم المزيد من الوثائق الورقية من قبل المستثمرين».

وأضاف: «حرص السوق في تصميمه لهذه المنصة على الارتقاء بتجربة المستثمرين عبر توفير خدمات موحدة، وتزويد المتعاملين بنظام واحد متكامل لإدارة عملياتهم اليومية، ما يقلل من التدخل البشري لاستكمال تقديم الخدمات، ويعزز من سرية وخصوصية بيانات المتعاملين».

وتوفر منصة «سهمي» خدمات عدة في مقدمتها إصدار رقم مستثمر وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب تحويل الأوراق المالية وإصدار تقارير مختلفة متعلقة بمحفظة المستثمر.