10 - 11 مليار درهم حصيلة متوقعة لـ 5 اكتتابات عامة منتظرة 2019

توقع المحلل المالي ياسر أبو شعبان، عضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالإمارات، تزايد زخم الاكتتابات العامة الأولية من حيث العدد والحجم في العام المقبل وذلك بعد حالة الهدوء التي شهدها العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد اكتتابين ضخمين لشركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» بقيمة 10 مليارات درهم واللذين نجحا معاً في جمع نحو 8 مليارات درهم.

وقال أبو شعبان: من المتوقع طرح نحو 5 اكتتابات عامة أولية في أسواق الدولة خلال العام المقبل من قِبَل شركات كبرى أمثال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة صناعات التي تمتلك حصصاً في شركتي حديد الإمارات وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، كذلك من المتوقع أن تدرج شركة الاتحاد العقارية في دبي أسهم شركتها الخدمية «سيرفو» للتداول في الأسواق المالية.

ويتوقع أبو شعبان أن يهيمن الاكتتاب العام الأولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الأسواق خلال العام المقبل حيث من المتوقع أن يجمع نحو 8 مليارات درهم على الأقل. ومع وجود ما يصل إلى 4 اكتتابات جديدة أخرى ستطرح في العام المقبل، فقد تتراوح قيمة الأموال الإجمالية التي سوف يتم جمعها ما بين 10 مليارات درهم و11 مليار درهم في تقدير عام مرتفع المستوى.

ولفت إلى أن الصورة الراهنة للأسواق المالية لا تعكس تنوع اقتصاد دولة الإمارات، حيث تهيمن على الأسهم المدرجة حالياً في الأسواق شركات الخدمات المالية والتأمين والمصارف والشركات العقاريةـ، ولكي تعكس الأسواق الحجم الحقيقي لاقتصاد الدولة، فهناك حاجة إلى مشاهدة إدراج المزيد من الأسهم للتداول في قطاعات النفط والغاز والصناعة، وقطاعات النقل واللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والخدمات غير المالية.