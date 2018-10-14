«نداء» تستضيف «إيرباص» و«نوكيا» و«إشارة» في جناحها

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن مشاركتها في فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية).

ومن خلال جناحها رقم (B-11) في قاعة الشيخ سعيد (3)، تستضيف شركاءها الرئيسيين، وهي شركة «إيرباص»، و«نوكيا»، و«شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية» حيث ستستعرض هذه الشركات أحدث تقنيات اتصالات الجيل الرابع وتطبيقات إنترنت الأشياء التي تعمل بالتوافق مع شبكة «نداء» لاتصالات للجيل الرابع (Nedaa 4G)، وهي بنية تحتيّة أساسية لتكنولوجيا المعلومات وتلعب دوراً محورياً في دعم جهود ومبادرات التحول الذكي لحكومة دبي.

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: «التعاون الاستراتيجي لنداء مع إيرباص ونوكيا واشارة، يعكس التزامنا الراسخ بتأسيس علاقات تعاون مثمرة مع أبرز الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات.

ونسعى خلال جيتكس إلى توحيد جهودنا عبر استعراض قوة وإمكانات شبكة»نداء«للجيل الرابع الخاصة، وغيرها من تقنيات الجيل الجديد؛ كما سنوضح إمكانية الاستفادة من تلك الحلول لتمكين المستخدمين من تحقيق المنافع التي تنتظرهم. وسنغتنم هذه الفرصة للتأكيد على رسالة»نداء«بأنها ستواصل العمل، باعتبارها أحد أبرز اللاعبين في قطاع الإتصالات المتخصصة، على ابتكار المنتجات والحلول والتقنيات الذكية والحيوية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى وكالات الأمن والسلامة».

وتشارك إيرباص في «أسبوع جيتكس للتقنية» تحت شعار «انتليجنس شايرد»؛ حيث تستعرض مشغل شبكة المحمول الإفتراضية الآمن (SMVNO) بتكنولوجيا الواقع الافتراضي بالزمن الحقيقي(VR)، والذي يعتمد على حل «تاكتيلون» لمشغل شبكة المحمول الإفتراضية. (Secure MVNO). كما ستلقي إيرباص الضوء أيضاً على منظومتها المتكاملة للتطبيقات المبتكرة، والتي تم تصميمها لمساعدة المؤسسات والشركات على العمل بطرقٍ جديدة وعالية الكفاءة.

ويشمل ذلك جهاز «تاكتيلون دابات»، وهو أول هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل (أندرويد) ويتوافق بشكلٍ تام مع نظام الاتصالات الرقمية «تيترا» ضمن جهاز واحد؛ وتطبيق «تاكتيلون آغنت» الذي يسمح بتشغيل مجموعة اتصالات متعددة الوسائط لمستخدمي الهواتف الذكية ونظام (تيترا)؛ وجهاز «تي إتش 9» الذي يعمل بنظام «تيترا»؛ ونظام الطائرات بدون طيار «الدرون» مع خاصية التعرف على الوجه؛ والمحطة القاعدية المحمولة لشبكة الجيل الرابع( Man-Pack Tactical LTE) وهي حل متنقل ومتوافق مع نظام (تيترا). وستعرض إيرباص جهاز «تاكتيلون دابات» المتوافر بالحجم البشري

.وستعرض نوكيا محفظة حلولها العصريّة والمتطورة ومزاياها الرئيسيّة. ويشمل ذلك حل «السترة الذكية لفرق الاستجابة الأولى» والتي تأتي مُجهّزة بمستشعرات معيارية يمكنها رصد معدل ضربات القلب، ودرجات الحرارة، والحركة، ونظام التموضع العالمي. كما ستسلّط نوكيا الضوء على «مركز القيادة المتقدم» الذي يلبي احتياجات الوكالات والمؤسسات التي تعنى بالسلامة العامة والتي تواجه مسؤوليات متنامية.

كما تشارك شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية بقوة في جيتكس عبر استعراض حلولها المتطورة للاتصالات حيث ستقدّم الشركة «نظام البلاغات الذكي»( SIMS))، الذي يعمل بالتوافق مع شبكة «نداء» للجيل الرابع (Nedaa 4G). كما تستعرض الشركة نظام التوعية الآنية الذكي، وهو حل يضمن استجابةً سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة.