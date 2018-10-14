«اقتصادية أبوظبي» تعرض خدماتها الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي الذي يقدم 83 خدمة ومشروعاً من خلال 24 جهة حكومية تقودها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية. وقال سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة، إن معرض جيتكس يعد منصة سنوية مثالية لحكومة أبوظبي لعرض خدماتها الرقمية والذكية والتعريف بجهود وإنجازات الجهات الحكومية المشاركة في بناء مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة من خلال استعراض أحدث الخدمات والتطبيقات الحكومية.

وأوضح أن مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 تهدف إلى تسليط الضوء على تكامل خدماتها التكنولوجيا والرقمية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال والتجارة والابتكار، مشيراً إلى أن الدائرة ستقدم خمس مبادرات، هي: تاجر أبوظبي، ورحلة التراخيص الاقتصادية ضمن منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، ونظام تسجيل براءة اختراع، والتقييم التكنولوجي لفكرة أو اختراع، وتقييم النموذج التطبيقي ودعم الشركة الناشئة.

وأكد الهاجري أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى التحول الرقمي الذكي لخدماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات.

وأضاف أن اقتصادية أبوظبي تحرص على مواصلة العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتفعيل وتطوير خدماتها الرقمية المتعلقة بمعاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتعزيز ريادة الابتكار بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين ورجال الأعمال، ويعزز من تجربة المتعاملين من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية.

وتعرض الدائرة من خلال منصة التجارة لجناح حكومة أبوظبي رحلة التراخيص الاقتصادية ضمن منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، التي تم إطلاقها مؤخراً بما يشكّل نقلة نوعية على المستوى العالمي فيما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ومن دون الحاجة لزيارة مختلف الجهات الحكومية المعنية.

كما تعرض الدائرة مبادرة رخصة تاجر أبوظبي التي لا تشترط تقديم عقد إيجار أو عقد تأسيس، وتشتمل على 1057 نشاطاً اقتصادياً، ويتم إصدارها إلكترونياً خلال 5 إلى 10 دقائق فقط، وتمتد صلاحيتها لعامين.