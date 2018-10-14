تجربة المستقبل في «جيتكس» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي تنطلق فعالياته اليوم محلقاً نحو جيل جديد من التقنيات المتطورة وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، فيما تعزز دبي مكانتها وجهة للتقنية وحاضنة ومنصة للإبداعات التكنولوجية، حيث جاءت الإمارة ضمن المدن المئة «السوبر» في الخدمات الرقمية والابتكارات الذكية.

وباستضافة مسيرة المعرض الذي انطلق قبل 3 عقود تعزز دبي موقعها مركزاً للتطور التكنولوجي والريادة إقليمياً وعالمياً، حيث يتسابق عمالقة التكنولوجيا على طرح الجيل الجديد من التقنيات التي لم يكن بالإمكان تصورها، التي تحمل الزوار والمشاركين إلى عالم الغد وتحلق بهم في آفاق المستقبل.

وتعد نسخة 2018 الأكبر في تاريخ «أسبوع جيتكس للتقنية»، حيث يحتضن 4500 عارض و1500 مستثمر، من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد تقرير نشره موقع «KnowTechie» ومقره بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، أن دبي التي لا تفتأ تبهر العالم تبوأت مركزاً متميزاً في السنوات الأخيرة، فهي النجم الساطع الذي تهتدي به المنطقة، فيما يوجه العالم كله أنظاره إليها.

ونظراً للصلة الوثيقة بين الاقتصاد المزدهر وبين الصناعة والسوق السياحية، أصبحت المدينة الآن سوقاً تجتذب عدداً كبيراً من الرواد بدءاً من المشاهير إلى أصحاب الشركات متعددة الجنسيات.