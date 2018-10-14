«طرق دبي» تُجرب أول مركبة أجرة ذاتية القيادة

المصدر: دبي - محمد المنجي

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «هيئة الطرق والمواصلات» عن إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، تشمل إطلاق التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وتدشين برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة «نول بلس»، ومبادرة تصنيع قطع غيار مترو دبي بتقنية ثلاثية الأبعاد، ونظام المحادثة الآلي المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وروبوتاً لتنظيف أرضيات محطات مترو دبي، وحزمة متنوعة من المبادرات الذكية.

وقال الطاير: «يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً التي تقدم خدمات للجمهور عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع والعام، كما تأتي ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول العام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق السعادة للسكان.

تشغيل تجريبي

وأضاف أنه سيتم خلال المعرض الإعلان عن التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة، تم تصميمها بالشراكة مع واحة دبي للسيلكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وسيتم تشغيل المركبة تجريبياً على مسارات خاصة في واحة دبي للسيلكون، وتتميز المركبة بتوفر معايير عالية من السلامة والأمان، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم، مشيراً إلى أن المركبات الأجرة ذاتية القيادة تسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وأوضح أن الهيئة ستدشن خلال مشاركتها في جيتكس برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة «نول بلس»، الذي يتيح لمستخدمي بطاقة «نول» الحصول على نقاط عند استخدام البطاقة في التنقل عبر وسائل النقل الجماعي، ويعد أول برنامج على مستوى حكومة دبي يرصد نقاط الولاء للمتعاملين، وستعرض الهيئة في جناحها نماذج لقطع غيار مترو دبي تم تصنيعها باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

منصة

قال مطر الطاير إن من الخدمات الجديدة والمطورة التي سيتم عرضها، تطبيق المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي «سهيل»، التي تتيح للمتعاملين الوصول إلى جميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة «تطبيق ذكي»، حيث تعد دبي من أوائل المدن في العالم التي تقوم بتطوير مثل هذه المنصة المتكاملة، وتطبيق «دبي درايف»، وهو عبارة عن نسخة مطورة من تطبيق «السائقون والمركبات» مع دمج خدمات سالك، يتيح للمتعاملين التحدث لموظفي خدمة المتعاملين في الهيئة بشكل فوري، والاطلاع على آخر المعاملات، مثل دفع تعرفة المواقف وإعادة شحن بطاقة سالك، والاستعلام عن المخالفات ودفع قيمة الغرامات المترتبة عليها مثل المخالفات المرورية ومخالفات سالك والمواقف.