«سياحة عجمان» تكشف عن خدمات ذكية جديدة

المصدر: عجمان - البيان

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان ضمن جناح حكومة عجمان في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، حيث تستعرض الحلول التقنية المبتكرة والمبادرات الذكية التي تتبناها، كما سيشهد الحدث ولأول مرة في المناطق الشمالية إطلاق برنامج «تجربة السائح»، الذي يعتبر أكبر منصة لآراء وتعليقات واقتراحات نزلاء الفنادق والمعالم السياحية في الإمارة، في خطوة تعكس جهود الدائرة المتواصلة لتسخير التقنيات الحديثة، من أجل تحقيق مستهدفات «رؤية عجمان 2021» والوصول إلى 800 ألف نزيل في الفنادق والشقق الفندقية بما مجموعه 2.2 مليون ليلة فندقية.

وستطلق الدائرة أيضاً مشروع الربط الإلكتروني مع أنظمة PMS للمنشآت الفندقية بالإمارة لأتمته التقارير الإحصائية، إلى جانب إطلاق خمس خدمات رقمية جديدة ومبتكرة، وكذلك إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «زر عجمان».

وأكد صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، حرص الدائرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التحول الذكي لإمارة عجمان، التي أطلقتها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الدائرة ستقوم خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2018» باستعراض حزمة من الخدمات الذكية أمام الزوار، التي تتسم بالابتكار والإبداع، كما سيتم خلال المعرض ولأول مرة إطلاق برنامج «تجربة السائح»، الذي يستهدف الحصول على الآراء والاقتراحات، بهدف الارتقاء بالخدمات بما يتناسب مع تطلعات السياح.

منصة

وقال: «يعد أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية للتواصل مع المشاركين، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، وكذلك لعرض أحدث ما لدينا من خدمات إلكترونية ومبادرات متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة أمام زوار المعرض من المختصين والخبراء والجمهور».