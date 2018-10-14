برنامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشارقة والبرتغال

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبعثتها الرسمية والتجارية التي نظمتها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بعقد اجتماع موسع مع غرفة تجارة وصناعة البرتغال، اتفق خلاله الجانبان على وضع برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.ونظّمت البعثة خلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام، زيارات ميدانية إلى عدد من كبرى المنشآت.

وشارك في زيارات البعثة محمد ديماس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، وفاطمة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي بالغرفة، وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورؤساء عدد من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة المشاركين في البعثة.

وقال عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، في ختام برنامج عمل البعثة، إن الزيارة حققت مستهدفاتها، وكانت خطوة إضافية وإيجابية جديدة من جانب الغرفة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والبرتغال ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح مزيد من الأبواب لبناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبرتغال.