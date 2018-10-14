يوم مفتوح لتوظيف أصحاب الهمم في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مبادرة «اليوم المفتوح لتوظيف أصحاب الهمم»، بالتعاون مع مركز منزل وبنك الإمارات دبي الوطني، للتعريف بالوظائف المتاحة لأصحاب الهمم، وذلك بعدد من الجهات الخاصة والنفع العام «شركة دو، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، جمعية الإحسان، الأنصاري للصرافة، جامعة عجمان، جلف كرافت، فندق فيرمونت عجمان، فندق عجمان، فندق باهي عجمان ولاند مارك جروب ـ سبلاش».

شهد المبادرة في قاعة ماجيستك بفندق وأجنحة رمادا عجمان، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعدد من مسؤولي القطاع الخاص، واستقبلت المبادرة 125 من الباحثين عن وظائف من أصحاب الهمم، ليتم عقد أكثر من 290 مقابلة عمل خلال المبادرة.