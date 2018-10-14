«فض المنازعات الإيجارية» تعرض سبقاً تقنياً في مجال التقاضي

المصدر: دبي - البيان

يشارك مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لأراضي دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية»، وتتواصل فعالياته حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ‎ويشارك المركز في منصة متميزة تحت شعار «التقاضي الذاتي يحاكي الذكاء الاصطناعي»، حيث سيتخذ من هذا الحدث فرصة مثالية للتفاعل مع زوار الحدث التقني الأبرز في الإمارات والمنطقة، لتسليط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة الذكية التي سيكشف عنها خلال المعرض.

‎وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي واحدة من أذكى المدن في العالم، فإننا نحرص على تطوير التطبيقات المتطورة التي تعمل على تيسير وسرعة التقاضي لمتعاملي المركز وتسهم في إرساء بيئة عقارية آمنة للجميع.

ومن شأن التقنيات التي سنكشف عنها في هذا الحدث أنها ستزيد الثقة في القطاع العقاري، وتضمن الحقوق لجميع الأطراف في السوق، لتظل دبي الوجهة الاستثمارية المثلى». ‎ويسعى المركز من خلال مشاركته، وما سيكشف عنه من حلول تقنية مبتكرة، إلى تحقيق رؤيته ليكون المرجع الدولي في حل المنازعات العقارية. وأكد موسى أنه سيتم خلال أيام المعرض كشف النقاب عن سبق تقني سيكون فريداً من نوعه في مجال التقاضي في المنطقة والعالم.