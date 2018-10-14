«زاجل» تعرض خططها المستقبلية لتطوير الخدمات الذكية

المصدر: دبي- البيان

تعرض شركة «زاجل» الوطنية للخدمات اللوجستية والنقل السريع خدماتها الذكية وإنجازاتها، بالإضافة إلى خططها الاستراتيجية المستقبلية، من خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس» للتقنية.

وأوضحت خولة كبنجي، الرئيسة التنفيذية لشركة «زاجل» لخدمات البريد السريع: «إن مشاركة «زاجل» في أسبوع «جيتكس» للتقنية هي نتيجة طبيعية لما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، وكذلك بفضل النمو الذي شهدته عملياتها، والذي بلغ في عام 2017 نحو 25% مقارنة بالعام 2016، فيما يتوقع أن تتزايد هذه النسبة مع خطتنا الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2018 – 2023 والتي تهدف للتوسع باتجاه أسواق جديدة لضمان النمو المطرد».

وتقدم «زاجل» منتجاتها وخدماتها الذكية للجمهور خلال «جيتكس» ضمن جناح شركتها الأم «إماراتك»، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات، لا سيما أنها تشهد حالياً تطورات كبيرة في مستوى عملها ونوعية خدماتها مع إطلاق استراتيجيتها الخمسية وهيكلها التنظيمي الجديد، واللذين يستهدفان إطلاق منصة خاصة للتجارة الرقمية وبوابة للدفع الذكي، بهدف مواكبة ديناميكيات سوق خدمات التوصيل التي تشهد تحولات متسارعة جداً.

وتهدف«زاجل» من وراء منصتها التجارية الرقمية تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.