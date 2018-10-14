حكومة الشارقة تستعرض التحول الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

تستعرض الدوائر والجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» خدماتها الإلكترونية والرقمية، وتطبيقاتها الذكية التي توفرها لمتعامليها من الجمهور والشركات التي تشكل بمجملها أساس النهضة الرقمية في الإمارة.

وأوضح مسؤولو الجهات والدوائر الحكومية المشاركة أن مشاركتهم في المعرض تأتي للكشف عن المستوى التقني المتقدم الذي باتت تقدمه حكومة الشارقة لمتعامليها؛ ما يعطي دلالة واضحة على قوة النهضة الرقمية التي تعيشها الإمارة.

وتكشف الدوائر والجهات الحكومية الـ36 المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة عن العديد من الخدمات والمبادرات والتطبيقات الإلكترونية والرقمية الجديدة التي من شأنها التيسير على المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم وإثراء القائمة الواسعة من الخدمات التي تقدمها مختلف دوائر حكومة الشارقة.

مساهمة

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، إن الدائرة واللجنة العليا المنظمة لجناح حكومة الشارقة تسعى إلى المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة في الإمارة، وتسعى أيضاً إلى تحقيق التحول الرقمي وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال توجيهات سموه بترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً، وتسريع وتيرة التحول نحو حكومة المستقبل، بالاعتماد على أنظمة إلكترونية فائقة التطور، وتطبيقات ذكية، وصولاً إلى تقديم خدمات مبتكرة لسكان وزوار الإمارة، من خلال كوادر وطنية مؤهلة وعبر اتباع إجراءات عمل سهلة، وميسرة، ووفق أفضل المعايير العالمية.