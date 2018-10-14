اقتصادية الشارقة تجدد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، التي يتم إصدارها بعد التأكد من أنها مستوفية هذه الاشتراطات بتفتيش ميداني من قبل لجان خاصة تابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، حيث إنه لا يتم تجديد هذه الشهادة إلا بعد إخضاع المباني والمنشآت لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من استمرارها في استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: يشكّل حصولنا على تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني دليلاً آخرَ على جهودنا المبذولة لتوفير بيئة عمل مثالية لموظفينا بما يضمن تعزيز إنتاجيتهم وسعادتهم في بيئة العمل، الأمر الذي سينعكس أيضاً إيجاباً على تجربة العميل عند زيارته لدائرتنا.