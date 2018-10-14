36.5 % نمو عدد العضويات في مجلس سيدات أعمال دبي منذ بداية 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، نمو العدد الإجمالي لأعضائه بنسبة 36.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مع انضمام 216 عضواً جديداً خلال العام الحالي منهم حوالي 50 عضواً خلال الربع الثالث فقط، مما رفع العدد الإجمالي لأعضاء المجلس إلى 807 أعضاء ارتفاعاً من 591 عضواً في بداية العام. ويعكس النمو الدور المتنامي الذي يلعبه المجلس في دعم المرأة العاملة وسيدات الأعمال، وتعزيز تنافسيتهن في مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يحسّن من فرصهن بالنجاح والتميز.

ولفت المجلس إلى تنظيمه 42 فعالية تدريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام منها 11 فعالية وندوة تدريبية خلال الربع الثالث. وشهدت فعاليات الربع الثالث 349 مشاركة بنمو بنسبة 14.4% مقارنة بالربع الثالث من 2017، مما يرفع العدد الإجمالي للمشاركات في فعاليات المجلس في العام إلى أكثر من 1250 مشاركة، وهو رقم قياسي لأول مرة منذ تأسيس المجلس، مما يعكس مواءمة مواضيع الورش التدريبية التي ينظمها المجلس مع متطلبات عضوات المجلس واحتياجاتهن في سوق العمل، ونجاح هذه الورش في تزويد العضوات بالمهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بنشاطاتهن التجارية وتطويرها.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، إن المجلس بات الوجهة الرئيسية لسيدات الأعمال في دبي، ومحطة لا يستغنى عنها في مسيرة تمكينهن في مجتمع الأعمال، مشددةً على أهمية التدريب المهني والتقني الذي يوفره المجلس للعضوات لمساعدتهن على تطوير أعمالهن عبر إكسابهن مهارات متطورة وفق أحدث الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن النمو في عدد الأعضاء هو نمو استثنائي يرتبط بالسمعة العالمية التي اكتسبها المجلس جراء نشاطاته وجهوده في دعم المرأة وسيدات الأعمال .

وأضافت: نجحنا عبر مراجعة استراتيجيتنا بتحديد أهم متطلبات سيدات الأعمال، ووضعنا خطة متكاملة تأخذ بالاعتبار الأهداف الحكومية المستقبلية لكي نجعل دبي وجهة مستقطبة لسيدات ورائدات الأعمال حول العالم. والحمد لله، رؤية قيادتنا الرشيدة نقلتنا إلى آفاق واسعة من النمو، وجهودنا بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن أرقامنا في ارتفاع مستمر، ونتوقع اختتام العام بنمو لم يسبق له مثيل منذ تأسيس المجلس.

مبادرة

تابع مجلس سيدات أعمال دبي خلال الربع الثالث من العام جهوده في دعم المرأة من خلال مبادرته التي أطلقها بداية العام تحت عنوان «البرنامج الإرشادي لمجلس سيدات أعمال دبي»، حيث جاء إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع «عام زايد»، باعتبارها إضافة مبتكرة لدعم سيدات الأعمال.