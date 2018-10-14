«تدوير» يوفر أفضل المعايير لإدارة النفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» باستعراض أحدث مبادراته وحلوله التكنولوجية التي تهدف إلى رفع كفاءة عمليات إدارة النفايات في أبوظبي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة.

ويتواجد المركز في جناح حكومة أبوظبي في المعرض، الذي سيحظى زواره بفرصة الاطلاع على أحدث تقنياتها المبتكرة في إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة منها مشروع التكنولوجيا الذكية في إدارة مكافحة الآفات، والروبوت المكنسة، وبوابة التحكم الإلكتروني على المطامر، ولوحة القيادة الجغرافية لدعم متخذ القرار.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام تدوير بالإنابة: «تأتي مشاركة تدوير في أسبوع جيتكس للتقنية بهدف تعريف الزوار بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات التي يقدمها المركز ضمن استراتيجيته الهادفة لتطبيق أفضل المعايير العالمية والتكنولوجيا المتقدمة في كافة عمليات إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وذلك تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي تجاه نحو الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا وتبني مفهوم الخدمات الذكية».

وأضاف الكعبي أن «تدوير» يبادر دائما بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات ويقوم بالتطبيق الأمثل للتقنيات الحديثة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النفايات خاصة ما يتعلق بتطوير أساليب العمل المتبعة وتقليص الزمن المستغرق في جمع ونقل ومعالجة النفايات.

مبادرات

وأكد أن المبادرات الرقمية لـ«تدوير» تساهم في استمرارية تقديم الخدمات عبر استخدام الحلول الذكية وإحداث نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للنفايات مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة السكان وتحقيق بيئة مستدامة وخالية من التلوث إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.