«تايغر العقارية» تنجز 60% من برج سمايا للشقق الفندقية

المصدر: دبي - البيان

أنجزت مجموعة تايغر العقارية 60% من مشروع برج سمايا للشقق الفندقية في منطقة مجان بدبي، حيث سيجري تسليم وحدات المشروع للمستثمرين والمشترين في فبراير 2019. وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لتايجر العقارية: يتكون البرج من 15 طابقاً، ويضم 141 استوديو و70 شقة.

وأضاف: جرى إطلاق مشروع برج سمايا للشقق الفندقية خلال مشاركة مجموعة تايجر العقارية في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، وشهدنا إقبالاً ملحوظاً على وحدات المشروع، حيث تمكنّا من بيع 25% من وحدات المشروع، الذي يعد رقم 18 للشركة بدبي.

وأفاد أن قيمة مبيعات وحدات مشروع برج سمايا تبلغ 200 مليون درهم. وتواصل المجموعة العمل على تنفيذ 12 مشروعاً في دبي حالياً، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة.