دائرة النقل بأبوظبي تعرض مبادرات ذكية ومشاريع مبتكرة

المصدر: أبوظبي - وام

تعرض دائرة النقل في أبوظبي خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» الذي تنطلق فعالياته اليوم عدداً من المبادرات الذكية والمشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتعزز التنمية المحلية وتنعكس بالإيجاب على جودة الحياة في الإمارة.

وتشارك الدائرة في هذا الحدث ضمن منصة حكومة أبوظبي الذكية إلى جانب عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى بالإمارة. ومن بين المشروعات التي تعرضها الدائرة في هذا الحدث المهم، مركبة ذاتية القيادة، بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وأشارت الدائرة إلى أن التطبيقات الحديثة المستخدمة في قطاع النقل باتت تشكل عاملاً مهماً في حياتنا اليومية، وأن مشاركتها في معرض جيتكس تأتي ضمن سعيها المتواصل إلى تعزيز منظومة النقل المستدام في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومن خلال ترسيخ الإبداع والابتكار في هذا القطاع وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد والمجتمع.

وأضافت الدائرة أن المركبات ذاتية القيادة صديقة للبيئة، ويعتبر استخدامها خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم المدن الذكية في أبوظبي، كما يدعم ذلك العملية التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة ويرفع من جودة الحياة فيها.