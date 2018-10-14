مشاركات قياسية ببرامج «الدراسات المصرفية»

المصدر: دبي - البيان

سجّل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أرقاماً قياسية بأعداد المشاركين في برامجه منذ بداية العام الجاري، حيث نفذ المعهد 674 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، حيث بلغت نسبة المشاركين 15682 متدرباً، من ضمنهم 3839 من مواطني الدولة بنسبة بلغت 24% من إجمالي المشاركين، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين.

ونظّم المعهد خلال العام الجاري نحو 484 برنامجاً ضمن الخطة السنوية و91 برنامجاً تدريبياً في برنامج في قطاع التأمين، إضافة إلى 53 برنامجاً بمجال التعليم الإلكتروني، كما نظم 9 ورش عمل متخصصة بمشاركة 907 مشاركين، و26 برنامجاً خاصاً و11 برنامجاً للشهادات المتخصصة. وتم تصميم هذه البرامج جميعها لتلبي متطلبات التدريب الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وبهدف تطوير المؤهلات المهنية للعاملين في قطاع التأمين.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وعضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي، إن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كوننا أحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة، خاصة أن المعهد يؤهّل العاملين في القطاع المالي والمصرفي بالمهارات اللازمة للنجاح، وإننا نتولى أيضاً مسؤولية تعزيز جهود التوطين الحكومية، ويسعدنا أن ندعم المواهب الإماراتية الصاعدة في المنطقة، وهذه الأرقام تشهد على نجاحنا في هذا الصدد.