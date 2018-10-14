«السياحة العمانية» تنظم حلقة عمل في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة السياحة العمانية أخيراً بالتعاون مع الطيران العماني حلقة عمل في دبي، ضمن سلسلة جولاتها السياحية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز مكانة السلطنة وجهة سياحية مثالية وتقديم تجربة استثنائية لسياح وزوار السلطنة.

وتضمّن وفد السلطنة مسؤولين من وزارة السياحة العُمانية وممثلين من شركات السفر والسياحة بجانب عدد من الفنادق. واجتمع المشاركون مع مجموعة واسعة من الشركات ووكالات السفر والسياحة لاستعراض حزمة من العروض الحصرية والأنشطة السياحية المتفرّدة التي تقدّمها السلطنة لزوارها.

وتمّ خلال الجولة عقد اجتماع بين كبار المسؤولين العمانيين وروّاد القطاع السياحي في إمارة دبي لمناقشة آفاق جديدة تعزز التعاون المشترك بهدف ترسيخ مكانة عُمان وجهة سياحية مفضلة للعطلات ومختلف المناسبات على مدار العام.