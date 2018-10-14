«الأوقاف وشؤون القصّر» تطبق مفاهيم الحوكمة الذكية

المصدر: دبي- البيان

تشارك مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، حيث تعرض المؤسسة ضمن جناح «حكومة دبي الذكية»، مجموعة من أحدث خدماتها الذكية التي تسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين مع المؤسسة عبر مواكبة التكنولوجيا في تحديث الخدمات وتطبيق مفاهيم الحوكمة الذكية.

وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة أن المؤسسة تسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الخدمات يسهم في تحقيق هذا الهدف.

وتشمل هذه الخدمات، طلبات الصرف الخاصة بالقصر بأنواعها كصرف المنافع التعليمية والسكنية والصحية والعينية، أو الصرف من أرصدة القصر، وطلبات رسائل عدم الممانعة، وغيرها من الطلبات التي تم تحديثها وتبسيطها عبر عمليات التحديث المستمر.