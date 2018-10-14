صورة متفائلة ترسمها «هيرميس» لنشاط الأسواق

رسمت المجموعة المالية هيرميس، صورة متفائلة لنشاط الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات مطلع العام المقبل، متوقعة أن تشهد الأسواق المالية المحلية زيادة في إدراجات أسهم الشركات بما يزيد من زخم السيولة.

وقال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة، إنه يأمل أن تشهد الأسواق المالية الإماراتية نشاطاً قوياً للطروحات الأولية، مشيراً إلى أن صفقات الاكتتابات المرتقبة تبدو واعدة حيث تخطط شركات عدة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن في انتظار التوقيت المناسب.

وأوضح أن الأسواق المالية بحاجة إلى طرحين إلى 3 طروحات صغيرة الحجم بين 200 إلى 300 مليون دولار قبل إتمام طرح من الحجم الكبير، مضيفاً إن الاكتتابات الأخيرة لشركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» أواخر العام الماضي شهدت نجاحاً ملحوظاً، حيث تعتبر أضخم الطروحات في غضون السنوات العشر الماضية.

وأكد أهمية دخول قطاعات جديدة إلى أسواق الأسهم مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات بما يساعد على زيادة عمق الأسواق وتنويع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أهمية تنشيط سوق الاكتتابات بما يعزز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من السيولة، من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة من إدراج أسهمها سواء أكانت كبيرة الحجم أم صغيرة، والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة.

وذكر أنه لا توجد أية معوقات قوية تعترض الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية.