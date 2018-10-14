«اللولو هايبرماركت» تفتتح فرعها السعودي الـ14 في تبوك

المصدر: تبوك- البيان

قامت مجموعة اللولو العالمية بتوسيع سلسلة فروعها في السعودية إلى 14 إذ افتتحت أحدث الفروع في تبوك. ويحتل السوق الجديد موقعاً استراتيجياً في تبوك بارك مول على طريق الملك فيصل، ويغطي مساحة إجمالية تزيد على 145 ألف قدم مربعة، ما يساعد على توفير مساحات منظمة للمنتجات، التي تشمل المواد الغذائية، منتجات الألبان، والفواكه والخضراوات، والأسماك واللحوم، والأزياء، والإلكترونيات، والأدوات الرياضية، والإكسسوارات المنزلية وغيرها، بما في ذلك منتجات مزروعة في السعودية.

وقال يوسف موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو والعضو المنتدب: «تتمثل سياستنا في افتتاح أسواق لولو هايبرماركت بمناطق مختلفة، بحيث لا يضطر المتسوّقون إلى القيادة لمسافات طويلة للاستمتاع بتجربة تسوق عالمية بأسعار رائعة».