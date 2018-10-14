«قضاء أبوظبي» تعرّف بخدماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

تكشف دائرة القضاء في أبوظبي خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» عن أحدث خدماتها الذكية والإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي لتحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتوظيف أحدث الأنظمة والتطبيقات الذكية والإلكترونية، لضمان التطوير المتواصل للخدمات القضائية والعدلية المقدمة للمتعاملين، ومواكبة التحول الرقمي.

وتتضمن مشاركة الدائرة في جيتكس عرض أحدث خدماتها الرقمية، منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية عبر الأكشاك الذكية والموقع الإلكتروني، التي تتيح الاستعلام عن طريق رقم البلاغ الجزائي أو رقم بلاغ الشرطة، بشكل سريع وآنيّ عبر اللغتين العربية والإنجليزية، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المتعاملين لإتمام الحصول على الخدمة بشكل مباشر ومن دون الحاجة إلى الانتظار، في حين يتم توفير خدمة إنشاء حساب التسجيل للدخول الذكي للحصول على الخدمات الحكومية، للراغبين في سداد الغرامات المترتبة على الأحكام الصادرة بحقهم ودفعها إلكترونياً.

وتعرض الدائرة نظام التطبيق الذكي لمأموري التنفيذ الميداني في محاكم أبوظبي، الذي يتيح تنفيذ جميع عمليات الإعلان والإخلاء والحجز على المنقولات واتخاذ القرارات والاعتماد من قبل قاضي التنفيذ إلكترونياً، إلى جانب التعريف بنظام المحاكمة عن بعد في محكمة أبوظبي الجزائية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية تتيح محاكمة المتهم أثناء وجوده في مقر المنشآت العقابية عبر الشاشات المرئية.