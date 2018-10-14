23 ألف مواصفة قياسية إماراتية وخليجية معتمدة في الدولة احتفال

المصدر: أبوظبي - وام

أوضح عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عدد المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة في الدولة بلغت 23.4 ألف مواصفة تتوزع على قطاعات اقتصادية ومعرفية وتنموية عدة من الصحة ونظم الإدارة والمعلومات مروراً بالبناء والتشييد والميكانيكا والكهرباء والنفط والغاز وصولاً إلى الزراعة والغذاء والغزل والنسيج والكيمياء والمقاييس وغيرها.وتحتفل الإمارات اليوم إلى جانب دول العالم باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر سنوياً، ويحمل هذا العام شعار «المعايير الدولية والثورة الصناعية الرابعة».

وأكد عبدالله المعيني أن الهيئة تولي الارتقاء بمفهوم جودة الحياة في الدولة جُلَّ تركيزها في سياق ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في مسعى وطني لتحقيق اقتصاد إماراتي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وأضاف أن اختيار شعار العام الجاري المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة يتوافق بصورة مباشرة مع استراتيجية الإمارات في هذا الصدد، التي استطاعت تحويل دولتنا إلى دولة ذكية تسخر أدوات التكنولوجيا وفق أفضل الممارسات العالمية.