«نيابة دبي» تستعرض مبادرة التقاضي عن بعد

المصدر: دبي- البيان

استعدت النيابة العامة بدبي للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية لهذا العام، تحت منصة حكومة دبي الذكية، وتعرض الدائرة طوال فترة المعرض رزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة، تتضمن أحدث الأساليب والحلول الرقمية، التي تخدم شركاءها ومتعامليها وكل فئات المجتمع.

وجاء ضمن أهم الخدمات والمشاريع الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون محلياً ودولياً، مبادرتا «التقاضي عن بعد» و«نيابة بلا أوراق»، ومبادرة «سماعة الترجمة الفورية».

وتسعى النيابة العامة للمساهمة البناءة في تعزيز التحول الذكي في دبي، حيث يعد جيتكس إحدى المبادرات الفاعلة والمبتكرة على المستوى الدولي في مجال تقنية المعلومات، كونه أوسع منصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، الذي يعرض أحدث الابتكارات في المجالات التقنية.