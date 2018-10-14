«مواصفات» تستعرض 5 خدمات

المصدر: دبي - وام

تستعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» خمس مبادرات ابتكارية وذكية تستهدف تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني، تعتمد بعضها على تقنيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وبيانات «بلوكتشين»، وبما ينسجم مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مؤشرات جودة الحياة في الدولة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة ستعلن عن حزمة من الابتكارات الخلاقة التي تسهل الإجراءات والخدمات وتختصر الوقت وتراعي مستجدات التكنولوجيا، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي و«بلوكتشين» لتنطلق بالخدمات إلى أبعاد ذكية وابتكارية وإتاحتها للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن أنها تنسجم مع مستجدات الأجندة الوطنية للإمارات 2021.

وأوضح أن من بين أبرز المشروعات التي تستعرضها الهيئة، مشروع «My Drone»، المنصة الاتحادية لتسجيل منتجات الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية، الذي يعد ثمرة تنسيق وتكامل بين الهيئة وفريق عمل حكومي اتحادي لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن، حيث توفر هذه الأنشطة مظلة قانونية بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور أو حتى التعدي على خصوصية أفراد المجتمع.

وقال إن الهيئة تعرض كذلك مشروع نظام إدارة علاقات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث تم تطوير أنظمة خدمات إصدار شهادات المطابقة وترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية بما يخدم متطلبات التحول الذكي للأنظمة الحكومية وتوفير بيئة سعيدة للمتعاملين، ويشمل خصائص جديدة، منها إمكانية تتبع الطلب الخاص بالعميل وتخصيص خدمات خاصة به.