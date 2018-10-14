«الصحة» تطلق «سند ورحمة» لتعزيز جاذبية التمريض

المصدر: دبي - البيان

تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية خدمات إلكترونية وذكية عدة، منها خدمة تصديق الإجازات المرضية، وهي متاحة للمنشآت الصحية الخاصة بالدولة لتصديق الإجازات الخاصة بالمرضى الزائرين لمنشآتهم، وتكون الشهادة وعملية سداد رسوم الخدمة إلكترونياً.

بالإضافة إلى خدمة استيراد أدوية شخصية موجهة للمسافرين القادمين إلى الدولة، وذلك للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد الأدوية الشخصية ومن ضمنها المراقبة وشبه المراقبة. علماً أن هذه الخدمة مجانية.

كما تعرض الوزارة في منصتها اللعبة الإلكترونية الترويجية «سند ورحمة» ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض بهدف إيصال رسالة التوعية التثقيفية عن مهنة التمريض.وتتضمن المشاركة نظام «مهاراتي».

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص الوزارة على المشاركة في جيتكس الذي يمثل منصة تقنية متقدمة تتيح عرض أحدث الخدمات الذكية للوزارة. وأشار عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى جودة الخدمات المبتكرة التي تشارك بها الوزارة بحيث توافر منصة متقدمة لأحدث الخدمات الصحية الذكية وتحاكي مستقبل الرعاية الصحية .