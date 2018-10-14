«الموارد البشرية والتوطين» تعرض 16 مشروعاً ذكياً

المصدر: دبي- البيان

تعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية» 16 مشروعاً وخدمة ذكية، تقدمها للمتعاملين، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وتعرض الوزارة تطبيقاتها الذكية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإنجاز المعاملات بسهولة في أي زمان ومكان، إلى جانب عدد من أنظمتها ومبادراتها وبرامجها الإلكترونية، والتي من بينها تطبيق «وجهني» و«التفتيش الذكي» و«نظام الاتصال الذكي» والإجراءات المعمول بها في مراكز الخدمة «تسهيل» و«تدبير» و«توجيه» و«تقييم».

وقال محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة: إن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدعم مشاريعها وخدماتها بكل النظم الذكية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية نحو التحول الذكي في الخدمات.