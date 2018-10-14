«محاكم دبي» تستعرض خدماتها

المصدر: وام- البيان

تستعرض محاكم دبي، خدماتها الذكية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2018 تحت شعار «خدمات غير مسبوقة وحلول مبتكرة رائدة نوفرها بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «تأتي مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية في إطار جهودنا للتعريف بالخدمات والمبادرات الذكية التي توفرها محاكم دبي للإسهام في تسهيل رحلة المتعاملين، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى سعادة المتعاملين عبر توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة».

وأضاف: «يعد أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية لفتح آفاق جديدة للاستفادة من التجارب المتميزة والمبتكرة لتطوير خدمات وتطبيقات الدائرة، والوصول بها إلى أعلى المستويات لتساير التطور المستمر، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.