دبي مركز التطور التكنولوجي في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكر تقرير حديث نشره موقع «نوتتشاي» «KnowTechie» الذي يتخذ من بوسطن بأميركا مقراً له، إن دبي التي لا تفتأ تبهر العالم، تبوأت مركزًا متميزاً في السنوات الأخيرة. فهي النجم الساطع الذي تهتدي به المنطقة، فيما يوجه العالم كله أنظاره إليها.

وأضاف التقرير:«نظراً للصلة الوثيقة بين الاقتصاد المزدهر وبين الصناعة والسوق السياحية، أصبحت المدينة الصحراوية الآن سوقًا تجتذب عددًا كبيرًا من الرواد بدءًا من المشاهير إلى أصحاب الشركات متعددة الجنسيات. ومما لا شك فيه أن هذه المدينة الهامة سيكون لها شأن كبير في عالم التكنولوجيا القادم، وستصبح مركز التطور التكنولوجي في العالم، وسنرى أفواجاً من الناس يتهافتون عليها خصيصاً لاقتناء أحدث الأجهزة والتقنيات بفعل انكشافها على العالم».

ورصد التقرير بعض التطورات التكنولوجية التي شهدتها المدينة، حيث تخطط دبي للوصول إلى مراتب أعلى في السنوات القادمة. وهي عازمة على تعزيز رصيدها التكنولوجي بحلول عام 2021. ويشمل ذلك توفير نمط حياة أفضل للمقيمين وللسياح على حد سواء.

غير أن دبي وصلت في السنوات الأخيرة، بالفعل إلى مستويات أعلى من العديد من الدول الأخرى، حيث أطلقت أخيراً التشغيل التجريبي لمشروع «الممر الذكي» الأول من نوعه في العالم، الذي يخول المسافرين دخول دبي عبر مطارها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على بياناتهم.

وحرصاً منها على تعزيز التقنيات وأحدث التطبيقات والذكاء الاصطناعي، أطلقت بلدية دبي «المنقذ الطائر»، وهي طائرة من دون طيار تهدف للمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة.

وطرحت دبي أول شرطي روبوت لها. سيساعد الروبوت الإنسان على الإبلاغ عن الجرائم ، كما بدأت دبي بالفعل في تجربة خدمة «التاكسي الطائر» التي ستصبح أول خدمة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العالم.

وتصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وإفريقيا محتلة المركز الأول، فيما حافظت على مركزها السابق 19 ضمن المدن المائة المتميزة«السوبر» في مؤشر الخدمات الرقمية 2018 الصادر حديثاً عن مؤسسة«ثولونز» .

واحتلت دبي المركز الأول عالمياً في تطبيق مشاريع التقنية التي تستخدم تقنية بلوك تشين. وقال موقع (كوين تلغراف) البريطاني المتخصص في التقنيات الحديثة والعملات الرقمية، إن دبي من أكثر المدن المتقدمة رقمياً وأكثرها ذكاء.